(Texte en français : voir plus bas)

Belgium is still a beautiful country. Not for everything, of course, but from time to time we manage to give the illusion that we are at the forefront of something - which we will call "progress", of course, you know the drill.

Take for example the identity card.

We had the honor, oh supreme happiness, oh legitimate national pride, to arouse just 20 years ago (1) the enthusiasm of Mr. Bill Gates himself for having been among the first to set up a great system of policing the enemy , sorry!! a model of "more secure" identity card (it's to better protect you, my child...)

The Belgian is good-natured. The Belgian is compliant. The Belgian does not see evil everywhere. Like many, he would even tend to see it nowhere - except when it is too late.

It is because of this happy character that the Belgian did not flinch when medical information was added to the chip of his identity card. It is so much easier to give his card rather than an insurance sticker, at the hospital, at the pharmacy, at the doctor, at the dentist…

The Belgian is not suspicious by nature. He is happy to give his identity card in stores (“for the guarantee”, “for your loyalty points”…) without asking himself if it was really useful for a cop or a chain of stores to have, even potentially, access to his medical prescriptions or his social security status. The Belgian is also so trusting that it does not bother him that so many others have access to information about him that he himself does not have access to…

The Belgian is a good citizen. When he is told that his identity card has expired (every 5 years), he obediently goes to his local administration. Collaborating, he has his portrait redone so that his face on the precious plastic sesame is less than six months old. When the “official-photos-approved” photographer tells him that he has to remove his glasses, he is a little surprised, but when they explain to him that it is to not interfere with facial recognition, he understands. When you send your 9-year-old to take the photos again because the lock of hair falls too low on his forehead, and that too risks interfering with facial recognition, the Belgian understands. The Belgian is understanding.

And when finally his turn comes to appear before the affable official at counter no. 15, somewhat disconcerted by instructions formulated in a very military manner, the Belgian obediently places his right hand, then his left hand, on the fingerprint scanner.

The Belgian did not know that he lived in a country of 11 million criminals (2).

The Belgian didn't understand that he was the enemy.

So, frogs! Is the water warm enough now, or not yet?? (3)

- Version française -

La Belgique, c’est quand même un beau pays. Pas pour tout, bien sûr, mais de temps en temps on arrive à donner l’illusion qu’on est à la pointe de quelque chose - qu’on appellera ”progrès”, évidemment, vous connaissez le truc.

Prenez par exemple la carte d'identité.

Nous avons eu l’honneur, ô bonheur suprême, ô légitime fierté nationale, de susciter il y a tout juste 20 ans l’engouement du sieur Bill Gates lui-même pour avoir été dans les premiers à mettre en place un chouette système de flicage de l’ennemi pardon !! un modèle de carte d’identité ”plus sûre” (c’est pour mieux te protéger, mon enfant…)

Le Belge est bon enfant. Le Belge est accomodant. Le Belge ne voit pas le mal partout. Comme beaucoup, il aurait même plutôt tendance à ne le voir nulle part - sauf quand c’est trop tard.

C’est en raison de cet heureux caractère que le Belge n’a pas bronché lorsque sur la puce de sa carte d’identité on est venu greffer des informations médicales. C’est tellement plus simple de donner sa carte plutôt qu’une vignette de mutuelle, à l’hôpital, à la pharmacie, chez le médecin, le dentiste…

Le Belge n’est pas suspicieux de nature. Il veut bien donner sa carte d’identité dans des magasins (”pour la garantie”, ”pour vos points de fidélité ”…) sans se demander s’il était vraiment utile qu’un flic ou une chaîne de magasins aient, ne fût-ce que potentiellement, accès à ses prescriptions médicales ou à son statut d’assuré social. Le Belge est d’ailleurs tellement confiant que cela ne lui pose aucun problème que tant d’autres aient accès à des informations sur lui auxquelles il n’a lui-même pas accès…

Le Belge est un bon citoyen. Quand on lui dit que sa carte d’identité est périmée (tous les 5 ans), il se rend docilement à son administration communale. Collaborant, il se fait refaire le portrait pour que sa tronche sur le précieux sésame en plastique date de moins de six mois. Lorsque le photographe ”agréé-photos-officielles” lui dit qu’il doit enlever ses lunettes de vue, il est un peu surpris, mais quand on lui explique que c’est pour ne pas gêner la reconnaissance faciale, il comprend. Quand on envoie son gamin de 9 ans recommencer les photos parce que la mèche de cheveux descend trop bas sur le front, et que ça aussi, ça risque de gêner la reconnaissance faciale, le Belge comprend. Le Belge est compréhensif.

Et lorsqu’enfin son tour vient de se présenter devant l’affable fonctionnaire du guichet n° 15, quelque peu désarçonné par des consignes d’une formulation toute militaire, le Belge place docilement sa main droite, puis sa main gauche, sur le scanner d’empreintes digitales.

Le Belge ne savait pas qu’il vivait dans un pays de 11 millions de criminels.

Le Belge n’avait pas compris que c’était lui, l’ennemi.

Alors, les grenouilles ! L’eau est assez chaude maintenant, ou pas encore ??

