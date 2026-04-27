Par Alain Romano pour France-Soir

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Je fais un rêve que je ne verrai peut-être pas car ma vie s’amenuise.

Mais je propose à une majorité de Terriens qui aujourd’hui, consciemment ou inconsciemment, sont désespérés devant leur impuissance de ne pouvoir crier haut et fort leur dégoût d’un monde gouverné par une minorité qui le mène vers des difficultés imméritées par la nature et par l’homme.

Aujourd’hui, des milliards d’êtres humains portent au fond d’eux une même blessure silencieuse : le sentiment d’être impuissants face à un monde qui leur échappe. Ils voient les richesses de la Terre pillées, les forêts qui meurent, les océans qui se vident, les enfants qui ont faim pendant que quelques-uns accumulent des fortunes indécentes. Ce n’est pas une fatalité. C’est un vol. Et ce vol a un nom : la propriété privée des ressources communes.

Je n’ai pas besoin de faire une liste exhaustive des choses qui nous révoltent tous, quelles que soient nos origines, nos croyances ou nos raisons.

Proudhon l’avait déjà compris : la propriété, c’est le vol.

La piste qui unirait tous les êtres humains dans un objectif commun, respectueux de leurs différences et de leurs cultures, serait de priver les possédants de la propriété des ressources terrestres confisquées par des pouvoirs politiques, des multinationales ou des privés, et d’en faire un patrimoine de l’humanité.

La méthode doit être celle que la nature nous enseigne : le mycélium, l’internet de la forêt qui transmet les infos, les nutriments entre les différentes plantes, quel qu’en soit leur genre.

Imaginez le mycélium, cet immense réseau vivant caché sous la terre, invisible et pourtant plus puissant que tous les empires. Il relie les chênes centenaires aux minuscules herbes sauvages, il transmet nourriture, informations, signaux d’alerte, sans jamais demander la permission ni imposer sa loi. Il ne détruit rien : il fait grandir tout ce qui vit.

C’est exactement ce que doit devenir notre idée. Un réseau souterrain d’esprits libres, qui se connecte d’un continent à l’autre, d’une culture à l’autre, et qui fait circuler l’espoir, la lucidité et la détermination. Chaque être humain qui reçoit cette graine devient à son tour un filament du grand réseau. Et ensemble, nous devenons indestructibles.

Ceux qui exercent le pouvoir sont très souvent porteurs de carences profondes, de blessures intimes ou de déviances cachées. La sexualité en est l’un des terrains révélateurs et fréquemment le miroir le plus cru : elle devient alors, pour beaucoup d’entre eux, le dernier espace où ils tentent d’assouvir par la domination ce qu’ils ne peuvent combler par l’amour ou la reconnaissance.

La meilleure façon d’assouvir ces pulsions tout en bénéficiant d’une impunité quasi absolue est d’accéder aux sommets du pouvoir. Une fois en place, le système du pouvoir permet à ceux qui l’exercent de satisfaire ces impulsions sans avoir à en assumer ni la responsabilité personnelle, ni les conséquences sociétales, ni même les sanctions prévues par le contrat social ou la loi. Cette impunité structure une domination organisée qui s’exerce à travers un contrôle rigoureux, virant souvent à l’excès, des règles, des normes et des institutions. Pour couvrir les actes parfois illicites, le mensonge est érigé au rang de vérité officielle, tandis que la peur est instrumentalisée comme un puissant vecteur de contrôle, donnant ainsi l’illusion d’un ordre juste et démocratique. Dans ce mécanisme, les richesses collectives sont captées au profit d’une minorité qui se reproduit et se perpétue à travers les institutions politiques, économiques et médiatiques.

Or ils ont oublié une vérité fondamentale : les ressources de la Terre devraient appartenir à l’humanité tout entière et constituer son patrimoine commun, comme le droit international l’a déjà reconnu pour les grands fonds marins et l’espace extra-atmosphérique, et non la propriété exclusive d’une caste ou d’une minorité privilégiée.

Que se passerait-il si les ressources de la Terre - l’eau, les minéraux, les forêts, les énergies - devenaient enfin le patrimoine sacré de toute l’humanité ?

Les guerres pour le pétrole, l’eau ou les terres rares disparaîtraient. Les multinationales n’auraient plus à saccager des continents entiers pour satisfaire des actionnaires. Chaque communauté pourrait décider localement comment protéger et partager ce qui lui appartient. La pauvreté extrême deviendrait une aberration du passé. Et surtout, nous pourrions enfin regarder nos enfants dans les yeux et leur dire : « Cette planète est à toi autant qu’à moi. »

Cette idée ne devrait-elle pas devenir une priorité fondamentale dans l’intérêt général de l’humanité ? Si oui, il faut donc la diffuser au plus grand nombre possible et faire en sorte qu’elle se propage naturellement comme le mycélium, cet internet vivant de la forêt, afin que chaque être humain la grandisse, la transforme à son rythme, comme les plantes d’un jardin qui s’entrelacent librement et prospèrent ensemble.

Alors voici ce que je te demande, à toi qui lis ces lignes :

Ne reste pas seul avec cette idée.

Partage-la. Parles-en autour de toi. Écris-la dans tes mots. Transforme-la. Fais-en une chanson, un dessin, une vidéo, une conversation de cuisine.

Devenez des milliers, puis des millions de filaments du mycélium.

Aucune armée ne peut arrêter un réseau vivant qui se propage dans l’ombre et la lumière.

C’est ainsi que les plus grandes révolutions silencieuses ont toujours commencé.

Transformer le désespoir, la résignation en espoir pour demain et susciter des réactions multiples et additionnelles.

Nous avons toujours été capables de transformer nos rêves souvent qualifiés d’utopie en réalité. La liste est longue et je défie quiconque de me citer une grande avancée humaine qui ne soit pas née d’une utopie.

Le vrai pouvoir est de ne pas le vouloir et de comprendre qu’être un humain heureux, glorifié, reconnu, aimé, c’est de grandir la Vie. Seule façon de grandir la nôtre.

Ce rêve, je ne le verrai peut-être pas.

Mais je sais qu’il grandit déjà sous terre.

Et un jour, il jaillira partout en même temps, comme une forêt après l’orage.

À vous tous, mes frères et sœurs humains :

Rejoignez le mycélium.

Le futur nous appartient.