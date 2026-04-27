Never give up, never surrender - CocotteMinute’s Substack

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Moorea Maguire
8d

Thank you for creating the links, Joelle. 🙏🏻 It's so annoying when people copy and paste long URLs and I have to listen to them in the voiceovers. 😆😬

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